Менее чем за год: к ПЦУ присоединилось 7 тыс. приходов, - Епифаний

11 октября, 2019, 12:51

Не прошло и года, как украинская православная церковь получила Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира

Об этом Митрополит Епифаний сообщил в Facebook.

"Коротко о том, что мы есть, в цифрах по состоянию на октябрь 2019 года: 7000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная Церковь Украина сегодня", - заявил он.

По словам Епифания, с 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиереи находится на покое.