Менее чем за год: к ПЦУ присоединилось 7 тыс. приходов, - Епифаний
11 октября, 2019, 12:51
Не прошло и года, как украинская православная церковь получила Синодальный Патриарший Томос об автокефалии и стала одной из 15 поместных автокефальных Православных Церквей мира
Об этом Митрополит Епифаний сообщил в Facebook.
"Коротко о том, что мы есть, в цифрах по состоянию на октябрь 2019 года: 7000 приходов, 77 монастырей, 47 епархий - это Православная Церковь Украина сегодня", - заявил он.
По словам Епифания, с 58 архиереев, которые несут служение в ПЦУ, - 46 правящих, 8 викарных, 4 титулярных. Также 3 архиереи находится на покое.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-