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Espreso.tvОбществоКрупнейший в мире: в Китае открыли двухэтажный подвесной мост

Крупнейший в мире: в Китае открыли двухэтажный подвесной мост

Мост построили через реку Янсиганг Янцзы в Ухане, столице провинции Хубэй в центральном Китае

Об этом сообщает Xinhua.

Отмечается, что это - двухэтажный подвесной мост с самым длинным в мире пролетом открылся для движения.

Основной пролет моста составляет 1,7 км, а его общая длина равна 4,13 км.

Верхняя его часть имеет 6 полос движения с расчетной скоростью 80 км / ч, в то время как нижняя часть также имеет шесть полос движения, но с расчетной скоростью 60 км / ч.

Также сообщается, что обе части моста оборудованы смотровыми тротуарами, а на нижнем есть еще и велосипедные дорожки.

"Мост через реку Янсиганг Янцзы - это самый длинный в мире двухэтажный подвесной мост", - сказал Сюй Гуньмо, главный конструктор сооружения.

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