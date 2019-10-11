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Espreso.tvОбществоКомитет будет рекомендовать Раде принять закон о добровольцах

Комитет будет рекомендовать Раде принять закон о добровольцах

Леся Василенко
Леся Василенко
фото: fb
Комитет социальной политики ВР принял решение рекомендовать проект закона 2045-1 к принятию за основу и в целом

Об этом сообщила народный депутат Леся Василенко в Facebook.

"Уже на следующей неделе есть шанс, что наконец добровольцы будут официально по закону считаться участниками боевых действий. Комитет социальной политики принял решение рекомендовать проект закона 2045-1 к принятию за основу и в целом. А это значит без второго чтения. Если это случится, это однозначно будет победа, которой уже лет так 5 ждут мужчины и женщины, которые с оружием в руках встали на защиту Украины в ожесточенные времена российской вооруженной агрессии ", - написала она.

Статус участника боевых действий (УБД) смогут получить добровольцы, которые непосредственно выполняли боевые задачи в АТО не менее 30 календарных дней (независимо от перерывов), во взаимодействии с ВСУ, МВД в составе добробатов, которые не вошли в официальные подразделения.

Действие законопроекта не распространяется на волонтеров и работников, которых привлекали или они участвовали в обеспечении или проведении АТО.

Решение о предоставлении статуса УБД добровольцам, в случае поддержки законопроекта, будет принимать межведомственная комиссия Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Кроме того, это же министерство должно разработать порядок предоставления такого статуса.

Законопроект предусматривает предоставление статуса УБД персонально добровольцам и не предусматривает легализации подразделений в целом.

 

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