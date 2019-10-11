Евро-2020: расписание матчей и трансляций пятницы
11 октября, 2019, 10:00
11 октября продолжается 7-й тур квалификации Евро-2020, где свой матч сыграет сборная Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур
Группа А
21.45. Черногория - Болгария
21.45. Чехия - Англия "Футбол 2"
группа В
21.45. Украина - Литва "Футбол 1"
21.45. Португалия - Люксембург
Группа Н
21.45. Турция - Албания
21.45. Исландия - Франция
21.45. Андорра - Молдова
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10 октября были сыграны 10 матчей 7-го тура квалификации к Евро-2020
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