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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций пятницы

Евро-2020: расписание матчей и трансляций пятницы


фото: UEFA
11 октября продолжается 7-й тур квалификации Евро-2020, где свой матч сыграет сборная Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 7-й тур

Группа А

21.45. Черногория - Болгария

21.45. Чехия - Англия "Футбол 2"

группа В

21.45. Украина - Литва "Футбол 1"

21.45. Португалия - Люксембург

Группа Н

21.45. Турция - Албания

21.45. Исландия - Франция

21.45. Андорра - Молдова

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