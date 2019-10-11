Еще четырех российских актеров из пропагандистской ленты "Ополченочка" внесли в перечень запрещенных в Украине

11 октября, 2019, 19:05

Минкультуры Украины внесло еще четырех российских актеров в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности страны

Перечень лиц обновили на сайте Министерства культуры.

Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" внесены изменения в Закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Согласно обновленному списку Минкультуры от 11 октября, размещенному на сайте ведомства, в этот перечень внесены российские актрисы Наталья Колоскова и Мария Перн, а также российские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.

Причины внесения этих лиц в перечень на сайте министерства не указаны, но известно, что все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимали на неподконтрольной территории Донбасса.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Сейчас в список внесены 151 человек.