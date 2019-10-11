Еще четырех российских актеров из пропагандистской ленты "Ополченочка" внесли в перечень запрещенных в Украине
Перечень лиц обновили на сайте Министерства культуры.
Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" внесены изменения в Закон "О кинематографии", которым предусмотрено, что Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие уже выданного государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов, в частности, если одним из участников фильма является физическое лицо, включенное в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Согласно обновленному списку Минкультуры от 11 октября, размещенному на сайте ведомства, в этот перечень внесены российские актрисы Наталья Колоскова и Мария Перн, а также российские актеры Юрий Миронцев и Анатолий Фалинский.
Причины внесения этих лиц в перечень на сайте министерства не указаны, но известно, что все они играли роли в фильме "Ополченочка", который снимали на неподконтрольной территории Донбасса.
Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Минкультуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Сейчас в список внесены 151 человек.
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