 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЭкс-посол США Йованович заявила в Конгрессе, что Луценко врал о получении от нее списка "неприкасаемых" для следствия

Экс-посол США Йованович заявила в Конгрессе, что Луценко врал о получении от нее списка "неприкасаемых" для следствия


фото: 24tv.ua
Экс-посол США в Киеве Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе США отвергла обвинения бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу списка людей, которых нельзя трогать
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Washington Post .
 
"Что касается событий во время моего пребывания в Украине, я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила никакое правительство или правительственного чиновника в Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "непреследуемых", абсолютно фальшивое - это история, от которой сам господин Луценко с тех пор отступил", - отметила Йованович.
 
Также экс-посол США в Украине отметила, что ее нелояльность к президенту Трампа - выдумка.
 
Йованович говорит, что после того, как ей приказали покинуть Украину «следующим самолетом», она встретилась с заместителем госсекретаря, который сказал ей, что срок ее работы сокращен.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

11 октября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать