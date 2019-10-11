Экс-посол США Йованович заявила в Конгрессе, что Луценко врал о получении от нее списка "неприкасаемых" для следствия

11 октября, 2019, 21:03

Экс-посол США в Киеве Мари Йованович на слушаниях в Конгрессе США отвергла обвинения бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко по поводу списка людей, которых нельзя трогать

"Что касается событий во время моего пребывания в Украине, я категорически заявляю, что я никогда ни за себя, ни за других, прямо или косвенно, или любым другим способом не просила никакое правительство или правительственного чиновника в Украине (или в других местах) воздерживаться от расследования или преследования фактической коррупции. Как господин Луценко, бывший генеральный прокурор Украины, недавно признал, упоминание о том, что я создала или распространила список "непреследуемых", абсолютно фальшивое - это история, от которой сам господин Луценко с тех пор отступил", - отметила Йованович.

Также экс-посол США в Украине отметила, что ее нелояльность к президенту Трампа - выдумка.

Йованович говорит, что после того, как ей приказали покинуть Украину «следующим самолетом», она встретилась с заместителем госсекретаря, который сказал ей, что срок ее работы сокращен.