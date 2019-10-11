День в зоне ООС: оккупанты 4 раза обстреляли украинские позиции

11 октября, 2019, 20:21

В пятницу, 11 октября, по состоянию на 19:00 российские оккупационные войска на Донбассе 4 раза обстреляли украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли бойцов ООС возле Талаковки по направлению Пикуз - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новотроицкого по направлению Докучаевска и возле Славного по направлению Сигнального - из крупнокалиберных пулеметов, под Водяным по направлению Ужовки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди украинских военных в результате этих обстрелов не зафиксировано.