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Espreso.tvОбществоДело импичмента Трампа: экс-посол США в Украине Йованович прибыла в Конгресс давать показания

Дело импичмента Трампа: экс-посол США в Украине Йованович прибыла в Конгресс давать показания

Мари Йованович прибыла на Капитолийский холм для дачи показаний перед законодателями Конгресса в рамках расследования дела об импичменте президенту США Дональду Трампу

Об этом сообщает АР.

Бывший посол США в Украине Йованович прибыла для слушаний за закрытыми дверями, несмотря на позицию президента Дональда Трампа, что его администрация не будет сотрудничать в деле об импичменте.

Йованович отозвали с должности в мае. Сейчас она является сотрудником Государственного департамента при Джорджтаунском университете. В начале этой недели Трамп заявил, что заблокирует показания чиновников.

Демократы расследуют прямые просьбы Трампа к украинским чиновникам начать расследование в отношении его политического соперника Джо Байдена и его семьи.

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