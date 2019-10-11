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Espreso.tvОбществоБолее миллиона украинцев: президент Польши пожаловался на большое количество мигрантов с Украины

Более миллиона украинцев: президент Польши пожаловался на большое количество мигрантов с Украины

В прошлом году Польша выдала более 300 тысяч разрешений на трудоустройство мигрантов из-за пределов Европейского Союза, что больше всего во всем евросообществе

Об этом заявил президент Польши Дуда в Афинах, где проходит саммит лидеров так называемой Группы Аррайолуш, передает "Польское радио".

Вызовы, связанные с миграцией, обсуждались во время первой части встречи президентов 13 стран Европейского Союза в Афинах. В греческой столице проходит саммит лидеров так называемой Группы Аррайолуш. Это неофициальная организация государств, президенты которых не участвуют в саммитах ЕС.

"По оценкам, в нашей стране находится уже более миллиона граждан Украины - государства, в котором продолжается вооруженный конфликт. Люди прибывают к нам с надеждой на лучшее будущее, а мы не закрываем перед ними своих границ. Только в прошлом году мы выдали более 300 тысяч разрешений на трудоустройство мигрантов из-за пределов Европейского Союза. Это больше всего во всем евросообществе", - сказал Дуда.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он согласен с мнением, что Европа должна делать больше для стран происхождения мигрантов. Политик также поддержал идею укрепления внешних границ ЕС и отметил необходимость различать экономических мигрантов и беженцев. Однако, по его словам, важнейшим вызовом в контексте миграции является реформа системы предоставления убежища в ЕС.

Президент Венгрии Янош Адер спросил немецкого лидера о его словах с 2015 года. Тогда Франк-Вальтер Штайнмайер оценил, что Германия может принять миллион мигрантов в год, но это не может происходить год за годом. Янош Адер спросил, или это - лимит, верхний предел, сколько людей можно разместить в Европе.

Президент Италии Серджо Маттарелла обратил внимание на необходимость достичь общего решения на тему будущего миграционного кризиса.

В заключение встречи в Афинах будет принята совместная декларация лидеров Группы Аррайолуш.

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