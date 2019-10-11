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Espreso.tvОбщество+20 градусов: уик-энд будет теплым и солнечным, - Диденко

+20 градусов: уик-энд будет теплым и солнечным, - Диденко


фото: polvisti
12-13 октября погоду Украины будет определять поле высокого атмосферного давления, что означает сухую малооблачную погоду практически по всей территории

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV

Температура воздуха в Украине достигнет в течение субботнего дня + 15 + 20 градусов, на северо-востоке будет свежее, + 13 + 17 градусов.

А в воскресенье во всех областях станет еще теплее: ожидается + 18 + 23 градуса.

В субботу может быть усиление юго-западного ветра на Севере и Западе Украины в штормовых значений.

"Столичные выходные предусматриваются сухими. В субботу могут набежать облака и посетить порывистый, до сильного, юго-западный ветер, а в воскресенье будет солнечно, ветер ослабнет. Температура воздуха максимально составит 12 октября около 16 градусов, а 13 октября около +20 градусов ", - спрогнозировала госпожа Диденко.

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