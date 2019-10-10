Зеленский заявил, что будет обсуждать вопрос миротворцев на "нормандской" встрече

10 октября, 2019, 12:03

Президент Украины говорит, что поддерживает то, чтобы миротворческая миссия была на российско-украинской границе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафону, передает Еспресо.TV

"О миротворцах - поднимается этот вопрос. Я думаю, что это один из шагов, которые мы будем официально обсуждать в" нормандском формате ". Я говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе. Может так быть, что она с появится на границе между Украиной и РФ ", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос журналистки, есть ли вариант размещения миротворцев где-то еще, он отметил: "Если мы с вами говорим о миротворцах, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией".