Зеленский "наехал" на журналиста НВ из-за владельца издания из Чехии

10 октября, 2019, 13:13

Это произошло на пресс-марафоне президента после того, как журналист спросил о планах команды президента относительно ФЛП, передает Еспресо.TV

"Я давно хотел спросить: а откуда деньги у вашей компании - НВ? Западные? Фиала? Он гражданин Украины?" - спросил президент журналиста, и в ответ на то, что Томаш Фиала является гражданином Чехии, продолжил:" Я имею в виду, что украинские средства массовой информации финансируются иностранным компаниями. Я правильно сейчас понимаю?".

После этого Верстюк объяснил Зеленскому, что Dragon Capital является украинской компанией, а все бизнес-активы инвестора Томаша Фиала находятся на территории Украины.

Тогда Зеленский упрекнул гендиректора компании в том, что соответствующие активы в прошлом якобы принадлежали окружению президента беглого Виктора Януковича.

«Вы имеете в виду все те активы, после того как господин Янукович сбежал, которые покупала компания Dragon Capital? <...> К чему здесь Янукович? Ну, это отдельные истории, это такое, да ... К чему? Да ... Я к чему: во-первых, я всегда говорил о средствах массовой информации, они должны быть независимыми и украинскими. <...> Вы не думаете, что средства массовой информации и их независимость, которые должны быть все проукраинскими, что там конечными бенефициарами должны быть граждане Украины? Могут быть иностранцы: приезжайте, например - меняйте паспорт свой, сдавайте паспорт (двойного гражданства нет), и тогда вы защищаете интересы Украины, особенно в вопросе информационной независимости ", - сказал Зеленский.

В ответ на эту фразу президента журналист НВ ответил: "Мне кажется, лучше пусть медиа обладают граждане ЕС, чем коррумпированные олигархи".

