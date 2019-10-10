Зеленский призвал жителей Донбасса реагировать на росТВ, как Светлаков со скетчей "Наша Раша"

10 октября, 2019, 12:12

Об этом он сказал во время пресс-марафона с журналистами, сообщает Еспресо.TV

"Ни одно телевидение, никакие СМИ не должны на них влиять. Это должны сделать только они сами: переключать эти каналы, не смотреть их, а если ты смотришь, то как Светлаков разговаривал с телевидением. Это тоже выход, сидеть пока там нет наших каналов и говорить: "Что ты врешь? Я тебе не верю. Скоро украинцы, наша власть здесь появится, скоро ребята за нами вернутся "", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что государство делает все, чтобы украинское ТВ вещало на оккупированный Донбасс, но это пока сложно, потому что оккупанты "глушат все".

Он также отметил, что жителей ОРДЛО нельзя назвать "сепарамы", потому что это такие же обычные граждане и Украина должна им доказать, что жить на контролируемой территории - лучше.