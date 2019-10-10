Зеленский пообещал держать строительство аэропорта в Днипре на собственном контроле

10 октября, 2019, 15:30

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

Журналист из Днипра заметил, что в проекте государственного бюджета на следующий год не предусмотрены средства на строительство аэропорта, которое глава государства называл приоритетным. Зеленский отметил, что финальный вариант проекта госбюджета еще будет обсуждаться.

"Это не финальный бюджет. Мы договорились, что мы - одна команда, и финальный бюджет мы будем проговаривать вместе с министром финансов и премьер-министром. Они еще ко мне не приходили с финальным бюджетом", - отметил глава государства, записав вопрос аэропорта.

Он также добавил, что строительство аэропорта не откладывается - его будут строить в 2020 году.