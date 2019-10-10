Зеленский объяснил, почему не ездит по Киеву на велосипеде

10 октября, 2019, 10:13

Об этом он заявил во время пресс-марафону, передает Еспресо.TV

"На велосипеде очень сложно, потому что не все в Киеве подготовлено, чтобы на велике везде проехать. На нем классно проехать лесом, но на это нет времени", - пояснил Зеленский.