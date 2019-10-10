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Espreso.tvОбществоЗеленский объяснил, почему не ездит по Киеву на велосипеде

Зеленский объяснил, почему не ездит по Киеву на велосипеде


фото: кадр з фільму "Слуга народу"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в городе не все обустроено для удобного передвижения на велосипеде

Об этом он заявил во время пресс-марафону, передает Еспресо.TV

"На велосипеде очень сложно, потому что не все в Киеве подготовлено, чтобы на велике везде проехать. На нем классно проехать лесом, но на это нет времени", - пояснил Зеленский.

 

  • Напомним, 10 октября проходит пресс-марафон президента Украины. На него аккредитовались более 300 журналистов. Предварительно марафон продлится 10 часов.
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