Зеленский объяснил, почему не ездит по Киеву на велосипеде
10 октября, 2019, 10:13
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в городе не все обустроено для удобного передвижения на велосипеде
Об этом он заявил во время пресс-марафону, передает Еспресо.TV
"На велосипеде очень сложно, потому что не все в Киеве подготовлено, чтобы на велике везде проехать. На нем классно проехать лесом, но на это нет времени", - пояснил Зеленский.
- Напомним, 10 октября проходит пресс-марафон президента Украины. На него аккредитовались более 300 журналистов. Предварительно марафон продлится 10 часов.
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