Зеленский о Кличко: не уволил, потому что просто еще не уволил
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV
Отвечая на вопрос журналиста, кого он видит вместо Кличко, Зеленский отметил: "Во-первых, кого я вижу - это мое личное видение. Во-вторых, почему я его (Кличко, - ред.) не уволил - просто еще не уволил" .
На уточняющий вопрос, планирует ли он его увольнять, президент ответил: "Думаю. Думаю об этом, но честно говоря, меня здесь больше интересует ... и закон о столице голосуют наши депутаты. Я думаю, что эти функции должны быть разделены. Мы общались в кстати с мэром. Насколько я знаю, он против разделения этих функций. То есть я не вижу конфликта в этом вопросе. Просто у него одно мнение, у меня мнение другое".
Владимир Зеленский добавил, что его команда смотрела на опыт других столиц мира.
"В некоторых столицах это объединено, в некоторых - разделено. Я думаю, что надо разделить эти функции. Это мое мнение, поэтому я сказал, что не против закона о столице. Я такой человек: я обязательно буду общаться с мэром , господином Кличко перед тем, как я решу его уволить ", - отметил он.
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