Зеленский: Моя основная миссия - завершить войну на Донбассе
10 октября, 2019, 11:21
Моя основная миссия на посту главы государства - это завершение войны на Донбассе
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне в Kyiv Food Market, сообщает Еспресо.TV .
"Какого президента избирало общество? Президента, который прекратит войну. Именно это моя миссия в течение пяти лет", - сказал Зеленский.
Он также обратился к украинцам, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, и пообещал, что Украина их не покинет.
"Эта часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должна знать: мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это - наш план "А". А план "Б" - если будет долгий путь с возвратом территорий, приоритетом все равно будут люди ", - подчеркнул Зеленский.
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