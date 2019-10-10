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Espreso.tvОбществоЗеленский: Моя основная миссия - завершить войну на Донбассе

Зеленский: Моя основная миссия - завершить войну на Донбассе


фото: president.gov.ua
Моя основная миссия на посту главы государства - это завершение войны на Донбассе

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне в Kyiv Food Market, сообщает Еспресо.TV .

"Какого президента избирало общество? Президента, который прекратит войну. Именно это моя миссия в течение пяти лет", - сказал Зеленский.

Он также обратился к украинцам, проживающих на оккупированных территориях Донбасса, и пообещал, что Украина их не покинет.

"Эта часть людей, которые чувствуют себя украинцами, должна знать: мы их не оставляем, не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это - наш план "А". А план "Б" - если будет долгий путь с возвратом территорий, приоритетом все равно будут люди ", - подчеркнул Зеленский.

 

 

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