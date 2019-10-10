Зеленский анонсировал прожиточный минимум в 4300 грн в 2020 году
10 октября, 2019, 20:18
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году прожиточный минимум в Украине должен увеличиться до 4,3 тыс. грн
Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .
"В 2020 году должен увеличиться прожиточный минимум. Он должен стать реальным. Где-то 4300 при сегодняшнем курсе", - сказал президент.
При этом Зеленский пообещал, что валютный курс не будет увеличиваться "до 100".
"Курс до ста расти не будет. Курс - отдельная проблема, она есть", - добавил президент.
Сейчас официальный прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2007 грн для трудоспособных лиц.
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