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Espreso.tvОбществоЗеленский анонсировал прожиточный минимум в 4300 грн в 2020 году

Зеленский анонсировал прожиточный минимум в 4300 грн в 2020 году


фото: https://atr.ua
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году прожиточный минимум в Украине должен увеличиться до 4,3 тыс. грн

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .

"В 2020 году должен увеличиться прожиточный минимум. Он должен стать реальным. Где-то 4300 при сегодняшнем курсе", - сказал президент.

При этом Зеленский пообещал, что валютный курс не будет увеличиваться "до 100".

"Курс до ста расти не будет. Курс - отдельная проблема, она есть", - добавил президент.

Сейчас официальный прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2007 грн для трудоспособных лиц.

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