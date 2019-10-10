Зеленский анонсировал прожиточный минимум в 4300 грн в 2020 году

10 октября, 2019, 20:18

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .

"В 2020 году должен увеличиться прожиточный минимум. Он должен стать реальным. Где-то 4300 при сегодняшнем курсе", - сказал президент.

При этом Зеленский пообещал, что валютный курс не будет увеличиваться "до 100".

"Курс до ста расти не будет. Курс - отдельная проблема, она есть", - добавил президент.

Сейчас официальный прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2007 грн для трудоспособных лиц.