За 5 лет ЕС больше всех инвестировал в Украину, - Могерини

10 октября, 2019, 11:48

Евросоюз за последние пять 5 лет, если сравнивать с другими партнерами, больше всех инвестировал в Украину

Об этом вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини заявила во время дебатов в Европарламенте по ситуации в Украине, передает УНИАН .

"После 2014 года мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского Союза - на сумму более 15 млрд евро. Мы инвестировали больше в Украине, чем любая другая страна в мире. И ни один другой партнер не инвестировал в Украину так много, как мы это сделали ", - заявила Могерини.

По ее словам, с момента первых дебатов в Европарламенте по вопросам Украины, которые состоялись 5 лет назад, Украина прошла "очень долгий путь, что, в первую очередь, стало возможным благодаря настроенности украинских граждан, их работе ради страны".