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Espreso.tvОбществоЯ готов общаться, - Зеленский о диалоге с участниками акций против "формулы Штайнмайера"

Я готов общаться, - Зеленский о диалоге с участниками акций против "формулы Штайнмайера"


фото: president.gov.ua
Зеленский заявил, что готов общаться с гражданами по реализации "формулы Штайнмайера"

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне в Kyiv Food Market, сообщает Еспресо.TV .

Зеленский ответил на вопрос о массовых протестах, которые прошли в разных украинских городах после согласования Украиной так называемой формулы Штайнмайера.

Президент признал, что власть плохо наладила коммуникацию по разъяснению так называемой формулы Штайнмайера.

"Смотрите, я общаюсь с людьми, я готов общаться", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос относительно диалога с протестующими.

По его словам, из 500 человек, которые были на встрече с представителями власти в Золотом Луганской области, 498 были за отвод войск на этом участке.

 

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