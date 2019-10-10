Я готов общаться, - Зеленский о диалоге с участниками акций против "формулы Штайнмайера"

10 октября, 2019, 11:04

Зеленский заявил, что готов общаться с гражданами по реализации "формулы Штайнмайера"

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в четверг, 10 октября, на пресс-марафоне в Kyiv Food Market, сообщает Еспресо.TV .

Зеленский ответил на вопрос о массовых протестах, которые прошли в разных украинских городах после согласования Украиной так называемой формулы Штайнмайера.

Президент признал, что власть плохо наладила коммуникацию по разъяснению так называемой формулы Штайнмайера.

"Смотрите, я общаюсь с людьми, я готов общаться", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос относительно диалога с протестующими.

По его словам, из 500 человек, которые были на встрече с представителями власти в Золотом Луганской области, 498 были за отвод войск на этом участке.