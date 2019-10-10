 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВопрос воды не обсуждается, - Зеленский о переговорах по Крыму

Вопрос воды не обсуждается, - Зеленский о переговорах по Крыму


фото: glavcom
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Владимир Путин не просил у него воды для полуострова

Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

На вопрос журналистки, готовы ли вести переговоры, Зеленский ответил:
"Переговоры должен кто-то начинать. Тему эту та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Вы знаете, что происходит в Крыму. Что мы готовы - мы делаем. Вопрос воды не обсуждается".

Он также добавил, что есть идеи инвестировать в Херсонщину, особенно вблизи админкордона, чтобы показать Крыму пример успешной Украины.

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать