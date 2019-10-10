Вопрос воды не обсуждается, - Зеленский о переговорах по Крыму

10 октября, 2019, 16:37

Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

На вопрос журналистки, готовы ли вести переговоры, Зеленский ответил:

"Переговоры должен кто-то начинать. Тему эту та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Вы знаете, что происходит в Крыму. Что мы готовы - мы делаем. Вопрос воды не обсуждается".

Он также добавил, что есть идеи инвестировать в Херсонщину, особенно вблизи админкордона, чтобы показать Крыму пример успешной Украины.