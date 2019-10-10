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Espreso.tvОбществоВ Украине вышла в прокат историческая драма "Захар Беркут"

В Украине вышла в прокат историческая драма "Захар Беркут"

В четверг, 10 октября, вышла в прокат историческая драма "Захар Беркут". Режиссерами ленты стали Ахтем Сеитаблаев и Джон Винн

Об этом говорится на странице фильма в Facebook.

События фильма «Захар Беркут» разворачиваются в 1241 году, когда монгольская орда во главе с ханом Бурундой пришла в украинские Карпаты, все разрушая на своем пути.

Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается возле подножия. Однако ночью несколько местных охотников - братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Неистовый от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах.

Однако небольшая община горских охотников под руководством Захара Беркута имеет свой план, чтобы навсегда остановить многочисленного врага.

 

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