В Украине впервые за 3 месяца выросли цены

10 октября, 2019, 09:38

По сравнению с августом в сентябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7%

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

"Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 по сравнению с августом 2019 составила 0,7%, с начала года - 3,4%. Базовая инфляция в сентябре 2019 по сравнению с августом 2019 составила 1,2%, с начала года - 3,3% ", - говорится в сообщении.

Потребительские цены в сентябре 2019 против августа 2019 увеличились на 0,7%, против декабря 2018 - на 3,4%, по сравнению с сентябрем 2018 - на 7,5%.

За январь-сентябрь 2019 инфляция на потребительском рынке составила 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Среди потребительских товаров и услуг в сентябре 2019 году в сравнении с декабрем 2018 всего подорожали фрукты (на 26,5%), на втором месте по этому показателю - услуги железнодорожного пассажирского транспорта (на 25,5%), на третьем - горячая вода , отопление (на 13,7%).

Максимально подешевели с декабря 2018 года по сентябрь 2019 природный газ (на 25,6%), яйца (на 24,4%) и овощи (на 7,4%).