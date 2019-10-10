В Украине впервые за 3 месяца выросли цены
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
"Инфляция на потребительском рынке в сентябре 2019 по сравнению с августом 2019 составила 0,7%, с начала года - 3,4%. Базовая инфляция в сентябре 2019 по сравнению с августом 2019 составила 1,2%, с начала года - 3,3% ", - говорится в сообщении.
Потребительские цены в сентябре 2019 против августа 2019 увеличились на 0,7%, против декабря 2018 - на 3,4%, по сравнению с сентябрем 2018 - на 7,5%.
За январь-сентябрь 2019 инфляция на потребительском рынке составила 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Среди потребительских товаров и услуг в сентябре 2019 году в сравнении с декабрем 2018 всего подорожали фрукты (на 26,5%), на втором месте по этому показателю - услуги железнодорожного пассажирского транспорта (на 25,5%), на третьем - горячая вода , отопление (на 13,7%).
Максимально подешевели с декабря 2018 года по сентябрь 2019 природный газ (на 25,6%), яйца (на 24,4%) и овощи (на 7,4%).
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-