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Espreso.tvМирВ США военный разведчик передавал журналистам секретные данные

В США военный разведчик передавал журналистам секретные данные

В США прокуратура арестовала сотрудника разведывательного управления Министерства обороны Генри Фриза за передачу секретной информации журналистам

Об этом сообщает Радио Свобода .

Следователи утверждают, что обвиняемый за прошлый и текущий год передавал репортерам данные, связанные с национальной безопасностью. Информация якобы касалась систем вооружения неназванного иностранного государства и была использована в не менее восьми статьях.

В обвинительном заключении говорится, что в Фриза, скорее всего, были романтические отношения с кем-то из двух журналистов, которые и получали от него эти данные. ФБР перехватывало его телефонные разговоры и двух репортеров, а также имело доступ к их личной переписки в твиттере.

Министерство юстиции заявило, что не будет публично называть имена журналистов, средства массовой информации, в которых они работают, и страну, которой касалась секретная информация.

Фриз работал аналитиком контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства США. Его арестовали, когда он приехал на работу. Фризу грозит до 20 лет лишения свободы.

  • По данным представителя прокуратуры, за последние два года Министерство юстиции США обвинило шесть человек в утечке данных.

 

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