В США военный разведчик передавал журналистам секретные данные
Об этом сообщает Радио Свобода .
Следователи утверждают, что обвиняемый за прошлый и текущий год передавал репортерам данные, связанные с национальной безопасностью. Информация якобы касалась систем вооружения неназванного иностранного государства и была использована в не менее восьми статьях.
В обвинительном заключении говорится, что в Фриза, скорее всего, были романтические отношения с кем-то из двух журналистов, которые и получали от него эти данные. ФБР перехватывало его телефонные разговоры и двух репортеров, а также имело доступ к их личной переписки в твиттере.
Министерство юстиции заявило, что не будет публично называть имена журналистов, средства массовой информации, в которых они работают, и страну, которой касалась секретная информация.
Фриз работал аналитиком контртеррористического отдела разведуправления оборонного ведомства США. Его арестовали, когда он приехал на работу. Фризу грозит до 20 лет лишения свободы.
- По данным представителя прокуратуры, за последние два года Министерство юстиции США обвинило шесть человек в утечке данных.
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