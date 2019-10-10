В "Слуге народа" отозвали проект закона о налоге на наличный обмен валют
10 октября, 2019, 16:55
Депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский отозвал свой законопроект о введении налога в размере 1% с наличных операций обмена валют
Об этом Дубинский сообщил в своем Facebook.
"Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых являются нашими избирателями) о введении 1% сбора при покупке наличной валюты. В результате опроса отзываю соответствующий законопроект ", - сообщил Дубинский.
По его словам, против этого сбора проголосовали 8 тысяч пользователей или 79% всех опрошенных.
- Напомним, что в своем законопроекте Дубинский хотел ввести сбор, средства которого планировал направить на развитие украинского спорта. При этом с безналичных операций по обмену валют сбор собирать не планировалось.
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