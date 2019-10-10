В пятницу в Украине будет дождливо и +16 тепла, - Диденко
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
"Дожди пройдут на юге и востоке, кроме Харьковщины, и еще в Центре, кроме Винницкой, а также могут быть там периодически сильными. Поэтому жители этих регионов - подготовьтесь к дождям", - рассказала Диденко.
Отмечается, что на Западе и Севере вероятность осадков, но небольших и локальных. Ветер будет с запада, умеренный.
В Киеве 11 октября ожидается погода свежая, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого.
Исходными температура воздуха снова пойдет вверх: уже в субботу и воскресенье ожидается + 16 + 23 градуса.
На Покров, 14 октября, погода в Украине ожидается "роскошной" - солнечно ясно, + 20 + 25 градусов.
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