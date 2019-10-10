В пятницу в Украине будет дождливо и +16 тепла, - Диденко

10 октября, 2019, 12:07

В течение пятницы, 11 октября, температура воздуха составит + 12 + 16 градусов, на юге + 15 + 20 градусов

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Дожди пройдут на юге и востоке, кроме Харьковщины, и еще в Центре, кроме Винницкой, а также могут быть там периодически сильными. Поэтому жители этих регионов - подготовьтесь к дождям", - рассказала Диденко.

Отмечается, что на Западе и Севере вероятность осадков, но небольших и локальных. Ветер будет с запада, умеренный.

В Киеве 11 октября ожидается погода свежая, с максимальной температурой воздуха около +14 градусов. Вероятность дождя есть, но небольшого.

Исходными температура воздуха снова пойдет вверх: уже в субботу и воскресенье ожидается + 16 + 23 градуса.

На Покров, 14 октября, погода в Украине ожидается "роскошной" - солнечно ясно, + 20 + 25 градусов.