В правительстве разрабатывают два прогноза для экономики: оба предполагают рост в 2020 году

10 октября, 2019, 16:21

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства работает над двумя макропрогнозами: оба предполагают рост экономики в 2020 году

Об этом сообщил журналистам министр Тимофей Милованов, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть два прогноза: по одному - рост ниже, но выше, чем в этом году, по второму - рост больше, и он ближе к прогнозу премьера, команды и правительства в 40%. Их будет два, и мы будем решать, какой выберем", - сказал Милованов.

Он добавил, что разница в прогнозах обусловлена ​​возможным изменением бизнес-климата в Украине.

"Если мы боремся с коррупцией, схемами, боремся за право закона, за суды, проводим реформы и делаем это честно, то будем иметь второй сценарий. Если мы делаем рынок земли - делаем его хорошо, но при этом не решаем вопрос неэффективности и нечестности судей , то сценарий будет первым", - пояснил министр.

По его словам, пока макропрогноз не утвержден, на работу над ним нужна еще неделя или две.