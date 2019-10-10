В правительстве разрабатывают два прогноза для экономики: оба предполагают рост в 2020 году
Об этом сообщил журналистам министр Тимофей Милованов, передает "Интерфакс-Украина".
"Есть два прогноза: по одному - рост ниже, но выше, чем в этом году, по второму - рост больше, и он ближе к прогнозу премьера, команды и правительства в 40%. Их будет два, и мы будем решать, какой выберем", - сказал Милованов.
Он добавил, что разница в прогнозах обусловлена возможным изменением бизнес-климата в Украине.
"Если мы боремся с коррупцией, схемами, боремся за право закона, за суды, проводим реформы и делаем это честно, то будем иметь второй сценарий. Если мы делаем рынок земли - делаем его хорошо, но при этом не решаем вопрос неэффективности и нечестности судей , то сценарий будет первым", - пояснил министр.
По его словам, пока макропрогноз не утвержден, на работу над ним нужна еще неделя или две.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-