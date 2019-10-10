 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ правительстве разрабатывают два прогноза для экономики: оба предполагают рост в 2020 году

В правительстве разрабатывают два прогноза для экономики: оба предполагают рост в 2020 году

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства работает над двумя макропрогнозами: оба предполагают рост экономики в 2020 году

Об этом сообщил журналистам министр Тимофей Милованов, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть два прогноза: по одному - рост ниже, но выше, чем в этом году, по второму - рост больше, и он ближе к прогнозу премьера, команды и правительства в 40%. Их будет два, и мы будем решать, какой выберем", - сказал Милованов.

Он добавил, что разница в прогнозах обусловлена ​​возможным изменением бизнес-климата в Украине.

"Если мы боремся с коррупцией, схемами, боремся за право закона, за суды, проводим реформы и делаем это честно, то будем иметь второй сценарий. Если мы делаем рынок земли - делаем его хорошо, но при этом не решаем вопрос неэффективности и нечестности судей , то сценарий будет первым", - пояснил министр.

По его словам, пока макропрогноз не утвержден, на работу над ним нужна еще неделя или две.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 октября, 2019 четверг

больше новостей

10 октября, 2019 четверг

9 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать