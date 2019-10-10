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Espreso.tvКультураВ Киеве состоялся эксклюзивный концерт японской флейты "Сякухати"

В Киеве состоялся эксклюзивный концерт японской флейты "Сякухати"

8 октября состоялся концерт мастера японской флейты "сякухати" Ирие Йосуке

Мероприятие состоялось в Киевском академическом драматическом театре на Подоле, а послушать японского исполнителя собралось более 250-ти гостей, среди них - Почетный патриарх Украинской православной церкви Филарет и Посол Японии в Украине Такаши Кура.

"Японская бамбуковая флейта "сякухати" имеет очень длинную историю. Хотя в Украине пока не очень близко знакомы с этим музыкальным инструментом, на самом деле есть и среди украинцев мастера, владеющие игрой на этой флейте. Специфическое звучание флейты "сякухати" отличается от привычной всем западной музыки, но я надеюсь, что сегодня вы получите удовольствие от такого уникального концерта", - обратился посол Кура к слушателям в своей приветственной речи.

В репертуар, тщательно подобранный музыкантом для выступления в Киеве, вошли разнообразные произведения: от традиционных японских композиций до современных песен из японских анимационных фильмов. Такая подборка, а также мастерское исполнение музыкальных произведений очень пришлись всем по душе, поэтому в конце концерта благодарный зрительный зал разразился бурными аплодисментами.

 

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