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Espreso.tvОбществоВ Киеве мужчина выбросился из окна и погиб

В Киеве мужчина выбросился из окна и погиб

В Киеве, в Дарницком районе, на улице Княжий Затон человек выбросился из окна и получил травмы, несовместимые с жизнью

Об этом сообщают Стражи Эспрессо .

Отмечается, что человек упал на крышу парадного входа. Медики по приезду констатировали смерть.

Есть погибший местным жителем и с какого этажа он выпал - пока неизвестно.

По предварительным данным, мужчина совершил суицид, хотя правоохранители рассматривают все версии - от трагедии по неосторожности до уголовной.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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