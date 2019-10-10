В Киеве мужчина выбросился из окна и погиб

10 октября, 2019, 11:39

В Киеве, в Дарницком районе, на улице Княжий Затон человек выбросился из окна и получил травмы, несовместимые с жизнью

Об этом сообщают Стражи Эспрессо .

Отмечается, что человек упал на крышу парадного входа. Медики по приезду констатировали смерть.

Есть погибший местным жителем и с какого этажа он выпал - пока неизвестно.

По предварительным данным, мужчина совершил суицид, хотя правоохранители рассматривают все версии - от трагедии по неосторожности до уголовной.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.