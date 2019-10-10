В Киеве легковушка протаранила "скорую", которая от удара перевернулась: есть пострадавший, образовалась пробка

10 октября, 2019, 16:49

На пересечении улиц Жилянской и Антоновича произошло столкновение легковушки и кареты "скорой", в результате которого ее водитель получил травмы различной степени тяжести

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве, на пересечении улиц Жилянской и Антоновича произошло столкновение легковушки и кареты "скорой". По предварительным данным, со слов свидетелей, автомобиль Ford Fiesta двигался по улице Жилянской, а Mercedes Sprinter скорой помощи по улице Антоновича. Кто из водителей нарушил правила проезда перекрестка, пока неизвестно.

Известно только, что Ford таранил "скорую" в правый бок, от чего она перевернулась и проскользила на боку около 15 метров. В результате ДТП пострадал водитель "скорой", его с травмами разной степени тяжести госпитализировали медики другой "скорой".

В карте "скорой" находился пациент, он по предварительной информации не пострадал и его забрали другие медики. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, работникам которой и придется установить все обстоятельства ДТП.

В результате аварии перекрыты три полосы движения на улице Антоновича, поэтому очень усложнен проезд и по Антоновича, и по Жилянской.