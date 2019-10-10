В Киеве горели павильоны на вещевом рынке
10 октября, 2019, 07:19
Прохожие сообщили службу 101 о пожаре на территории рынка, который находится на улице Симиренко
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
По указанному адресу немедленно отправились спасатели и врачи "скорой". За считанные минуты огонь охватил два торговых павильона. Прибыв на место происшествия, бойцы ГСЧС ликвидировали пожар, предупредив возгорания рядом расположенных магазинов.
Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работает следственная группа, причины пожара выясняются.
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