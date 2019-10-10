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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что ему жалко видеть "вялого" Байдена

Трамп заявил, что ему жалко видеть "вялого" Байдена

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, который призвал объявить ему импичмент из-за вероятного давления на президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он написал в Twitter.

"Так жалко видеть вялого Джо Байдена, который со своим сыном Хантером и в ущерб американскому налогоплательщику ограбил 2 страны на миллионы долларов, требуя моего импичмента - и я ничего плохого не сделал. Неудачная кампания Джо не дала ему другого выбора!", - говорится в сообщении президента США.

 

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