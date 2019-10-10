Трамп заявил, что ему жалко видеть "вялого" Байдена
10 октября, 2019, 08:21
Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, который призвал объявить ему импичмент из-за вероятного давления на президента Украины Владимира Зеленского
Об этом он написал в Twitter.
"Так жалко видеть вялого Джо Байдена, который со своим сыном Хантером и в ущерб американскому налогоплательщику ограбил 2 страны на миллионы долларов, требуя моего импичмента - и я ничего плохого не сделал. Неудачная кампания Джо не дала ему другого выбора!", - говорится в сообщении президента США.
So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe's Failing Campaign gave him no other choice!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2019 г.
Sleepy Joe Biden! pic.twitter.com/oZtytImXqq- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2019 г.
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