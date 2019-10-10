Трамп заявил, что ему жалко видеть "вялого" Байдена

10 октября, 2019, 08:21

Президент США Дональд Трамп отреагировал на заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена, который призвал объявить ему импичмент из-за вероятного давления на президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он написал в Twitter.

"Так жалко видеть вялого Джо Байдена, который со своим сыном Хантером и в ущерб американскому налогоплательщику ограбил 2 страны на миллионы долларов, требуя моего импичмента - и я ничего плохого не сделал. Неудачная кампания Джо не дала ему другого выбора!", - говорится в сообщении президента США.