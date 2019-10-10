Суд в РФ приговорил к 12 годам тюрьмы 72-летнего украинца за "сбор данных для украинской разведки"

10 октября, 2019, 08:33

Ростовский областной суд приговорил 72-летнего жителя поселка Чертково (поселок на российско-украинской границе) Владимира Моргунова к 12 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в госизмене

Об этом сообщает издание "Ґрати" в Facebook.

Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме, гособвинение просило для Моргунова 8 лет лишения свободы (статья 275 УК РФ предусматривает до 25 лет лишения свободы). Он заключил соглашение со следствием: это предполагает не более 2/3 максимального срока приговора. Обжаловать решение суда Моргунов не будет.

По версии следствия, Моргунов передавал украинской разведке информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской пограничной в районе. С представителями украинских спецслужб Моргунов, якобы, встречался на территории Луганской области.

Моргунова задержали в ноябре 2018 года, во время обыска изъяли несколько сим-карт, коробок из-под телефонов и 2 паспорта - украинский и российский, а также удостоверение "советника Верховного Войскового атамана ВКР, начальника штаба черту юрта" в звании полковника.

По утверждению местного издания «Блокнот», Моргунов "совершил преступления на патриотической основе: он очень негативно относится к действующей в России власти и так пытался с ней бороться".