Суд в РФ приговорил к 12 годам тюрьмы 72-летнего украинца за "сбор данных для украинской разведки"
Об этом сообщает издание "Ґрати" в Facebook.
Отмечается, что процесс проходил в закрытом режиме, гособвинение просило для Моргунова 8 лет лишения свободы (статья 275 УК РФ предусматривает до 25 лет лишения свободы). Он заключил соглашение со следствием: это предполагает не более 2/3 максимального срока приговора. Обжаловать решение суда Моргунов не будет.
По версии следствия, Моргунов передавал украинской разведке информацию об экономической и общественно-политической ситуации в регионе, а также о дислокации военной техники и сил российской пограничной в районе. С представителями украинских спецслужб Моргунов, якобы, встречался на территории Луганской области.
Моргунова задержали в ноябре 2018 года, во время обыска изъяли несколько сим-карт, коробок из-под телефонов и 2 паспорта - украинский и российский, а также удостоверение "советника Верховного Войскового атамана ВКР, начальника штаба черту юрта" в звании полковника.
По утверждению местного издания «Блокнот», Моргунов "совершил преступления на патриотической основе: он очень негативно относится к действующей в России власти и так пытался с ней бороться".
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