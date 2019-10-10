Суд разрешил ГПУ изъять из Офиса президента документы по Иловайской трагедии

10 октября, 2019, 17:33

Следственный судья дал разрешение на временный доступ и изъятие в Офисе президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Напоминаем, что Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование по факту ведения Российской Федерацией агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

В указанном уголовном производстве исследуются обстоятельства Иловайской трагедии, а также причины и последствия, при которых произошли эти события.

"В ходе досудебного расследования в уголовном производстве будет обеспечено всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств принятия решений по планированию и проведению в августе 2014 года боевой операции в районе города Иловайск", - уточнили в ГПУ.

Напомним, 18 августа 2014 года подразделения АТО, в основном добробаты, взяли под контроль большую часть Иловайска, однако 23-24 августа, после вторжения российской регулярной армии, украинские подразделения попали в окружение. Представители РФ пообещали предоставить коридор для выхода украинских военных, Однако 29 августа, после того, как украинские военные начали двигаться по согласованным маршрутам, оккупанты расстреляли колонны на марше.

По данным украинских правоохранительных органов, всего в боях под Иловайском погибли 366 украинских бойцов, еще 158 считаются пропавшими без вести.