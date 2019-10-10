Шевченко считает, что сборная Украины еще не решила судьбу путевки на Евро-2020
Об этом сообщает официальный youtube-канал Украинской ассоциации футбола.
На предматчевой пресс-конференции посвященной квалификационной встрече Евро-2020 между сборными Украины и Литвы, Андрей Шевченко признался, что судьба выхода на Евро решится в матче с португальцами.
"Я не согласен, что вероятный выигрыш практически гарантирует путевку на Евро-2020. Сборная должна провести все матчи на определенном уровне. Для нас победа над Литвой не означает решения судьбы путевки. В турнирной таблице есть разные варианты, поэтому нужно это все учитывать", - заявил тренер.
В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.
- 9 октября защитник сборной Украины Александр Караваев призвал болельщиков поддержать команду на стадионе.
- 8 октября полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко .
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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