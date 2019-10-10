Шевченко считает, что сборная Украины еще не решила судьбу путевки на Евро-2020

10 октября, 2019, 17:48

Накануне квалификационного матча против сборной Литвы, главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию

Об этом сообщает официальный youtube-канал Украинской ассоциации футбола.

На предматчевой пресс-конференции посвященной квалификационной встрече Евро-2020 между сборными Украины и Литвы, Андрей Шевченко признался, что судьба выхода на Евро решится в матче с португальцами.

"Я не согласен, что вероятный выигрыш практически гарантирует путевку на Евро-2020. Сборная должна провести все матчи на определенном уровне. Для нас победа над Литвой не означает решения судьбы путевки. В турнирной таблице есть разные варианты, поэтому нужно это все учитывать", - заявил тренер.

В квалификации к Евро-2020 11 октября сборная Украины в Харькове сыграет против Литвы, а через три дня в Киеве национальная команда будет принимать Португалию.