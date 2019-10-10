Сборные Украины и России могут встретиться на Евро-2020, - президент УЕФА Чеферин

10 октября, 2019, 15:57

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что сборные Украины и России могут встретиться на Евро-2020, если попадут в полуфинал или финал

Об этом сообщает Р-Спорт.

"Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал Евро-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне", - сказал Чеферин.

В то же время, президент УЕФА отметил, что клубы и сборные из Украины и России и в дальнейшем будут разводить во время жеребьевки.

"Безопасность для нас - это одна из самых важных вещей. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу", - сказал Чеферин.