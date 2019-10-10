Разведение сил: россияне обстреляли Золотое из минометов

10 октября, 2019, 07:55

9 октября вооруженные формирования Российской Федерации 24 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение Минские соглашения противник специально обстрелял участок разведения сил в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - тоже 12.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.