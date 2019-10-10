Разведение сил: россияне обстреляли Золотое из минометов
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Кроме того, в нарушение Минские соглашения противник специально обстрелял участок разведения сил в районе Золотого из миномета калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - тоже 12.
За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
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