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Espreso.tvОбщество"Зеленый" тариф надо снизить, - Зеленский

"Зеленый" тариф надо снизить, - Зеленский


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Украине необходимо решить вопрос с "зеленым" тарифом: с компаниями, которые уже подписали контракты с государством на получение этих тарифов, "будут общаться"

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Я знаю, что с вопросом" зеленого "тарифа разбираются. Там очень сложная ситуация. Таких зеленых тарифов действительно нет нигде в Европе. У нас они самые высокие. Но есть контракты со многими компаниями. Мы же подписали контракты, а теперь говорим: давайте менять тариф. Поэтому я думаю, что проблема будет решена благодаря общения с компаниями, которые уже имеют контракты. Но надо найти нормальные тарифы, которые являются рыночными ", - сказал он.

Зеленский добавил, что правительство решит этот вопрос. Отвечая на вопрос журналиста, нужно ли снизить "зеленый" тариф, президент сказал:

"Надо. Я думаю, что надо. Надо, чтобы был рынок ".

 
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