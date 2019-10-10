"Я спал с Роналдо больше, чем с женой": Роберто Карлос вспомнил игру в "Реале"
10 октября, 2019, 20:21
Легендарный бразильский защитник Роберто Карлос вспомнил времена, когда выступал за мадридский "Реал"
Об этом сообщает AS.
Знаменитый бразильский защитник Роберто Карлос вспомнил яркие моменты в период футбольной карьеры в мадридском "Реале".
"Когда я вспоминаю те годы, то думаю: как нам удавалось все это делать? Это же безумие! После каждого матча нас ждали частные самолеты. Роналдо я впервые встретил в 1993 году, с тех пор мы всегда жили в одной комнате. Я спал с ним чаще, чем с женой ", - признался бразилец.
"Зубастик" Роналдо и защитник Роберто Карлос защищали цвета мадридского "Реала" в период с 2002-го по 2007-й год. В эти времена они дважды стали чемпионами Испании, победили в ЛЧ, а также взяли Суперкубок УЕФА.
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