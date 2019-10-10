"Я главнокомандующий, а не ведущий": Зеленский заявил, что пока не готов обнародовать стенограммы с Путиным
10 октября, 2019, 16:05
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Путиным подкреплены результатом - возвращением пленных
Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV
"Я не готов публиковать свои разговоры. Я даже не опубликовал свои разговоры с господином Трампом. Я - верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого канала", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что публикация стенограмм бесед с Путиным приведет к прекращению встреч:
"Мои разговоры с президентом России подкреплены результатом - это возвращение людей... К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным - приведет она к какому-то продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет кончено".
Зеленский призвал бороться за результат, а в случае, когда они дают правильный результат - оставить их в этом формате.
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