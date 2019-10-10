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Espreso.tvОбщество"Я главнокомандующий, а не ведущий": Зеленский заявил, что пока не готов обнародовать стенограммы с Путиным

"Я главнокомандующий, а не ведущий": Зеленский заявил, что пока не готов обнародовать стенограммы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Путиным подкреплены результатом - возвращением пленных

Об этом он заявил во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Я не готов публиковать свои разговоры. Я даже не опубликовал свои разговоры с господином Трампом. Я - верховный главнокомандующий, а не телеведущий любого канала", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что публикация стенограмм бесед с Путиным приведет к прекращению встреч:

"Мои разговоры с президентом России подкреплены результатом - это возвращение людей... К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным - приведет она к какому-то продолжению наших встреч? Я думаю, нет, все будет кончено".

Зеленский призвал бороться за результат, а в случае, когда они дают правильный результат - оставить их в этом формате.

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