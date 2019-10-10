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Espreso.tvОбщество"Вы же журналист!": Зеленский вступил в спор по разведению войск в Золотом и Петровском

"Вы же журналист!": Зеленский вступил в спор по разведению войск в Золотом и Петровском


фото: reuters
Президент Украины, отвечая на вопрос журналистки, подчеркнул, что она просит рассказать о том, о чем он не должен говорить
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV
 
Задавая вопросы президенту, журналистка отметила, что условием для разведения войск является полный и абсолютный режим тишины течение 7 дней. Пока шестой год идет война, и такого не было ни одного дня, подчеркнула она.
 
Зеленский в ответ заявил, что это неправда.
 
"В Станице Луганской мы договорились, что не будет стрельбы", - отметил президент.
 
"Я говорю о всей линии фронта", - уточнила журналистка.
 
В ответ президент подчеркнул, что разведение сил не проходит по всей линии фронта.
 
- Мы же предметно должны с вами говорить, вы же журналист! Мы отводим только там, где выполнено задание. Вы правильно сказали: 7 дней тишины в том или ином пункте, о котором была договоренность. О Станице Луганской была договоренность, было выдержано 7 дней тишины, и было после этого начато разведение. В Золотом есть разведение?
- Нет разведения, собственно к этому я имею вопрос.
 
- А Петровское?
 
- Петровское сейчас оккупировано.
 
- Там, где звено разведения, там степь. Я уважаю каждого журналиста, но когда вы такие вопросы задаете президенту, вы должны знать, что я глубоко понимаю, о чем я говорю. В Петровском, в оккупированном, где разведение, там нет ни одного человека. Там нет людей просто. Это степь. Вопрос к вам: прошло ли там 7 дней без выстрелов?
 
- Не прошло. Собственно этого и касался мой вопрос.
 
- В Петровском?
 
- Да.
 
- Прошло. Честно? Но мы будем разводить только два звена.
 
- Но оно на очереди.
 
- Нет, Петровское и Золотое. Нет такого, что Золотое, а затем Петровское. Мы сказали: мы готовы. О двух пунктах мы говорили. И поэтому мы не разводим, потому что в Золотом были выстрелы. Вот и все. А в Петровском нет людей. Смотрите, вы же профессионал. Люди, наши жители, украинцы, должны знать, как оно есть. Нет в Петровском опасной ситуации, нет там, где мы разводим, наших людей. Гражданских. И вы должны понимать.
 
- Ну как же нет? В буферной, "серой" зоне проживают люди, кто их будет защищать?
 
- В Золотом и Петровском находятся наши военные, полиция, разведка, которые должны обеспечить безопасность. Знаете, в чем проблема? Вы спрашиваете вещи, о которых я как президент не должен вам говорить. Потому что когда я вам отвечу на ваш вопрос, это все будет знать и другая сторона. Если вам не хватает того, что я говорю - там есть полиция, там есть СБУ, вы понимаете, на что я вам намекаю?
 
- Я понимаю, да.
 
- Я боюсь что понимают все, кроме вас сейчас.
 
После этого другие журналисты начали задавать свои вопросы.
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