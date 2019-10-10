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Espreso.tvОбщество"Уходи добровольно, кровь не прольется": шаман Габышев обратился к Путину и пообещал продолжить движение в Москву

"Уходи добровольно, кровь не прольется": шаман Габышев обратился к Путину и пообещал продолжить движение в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, которого российские силовики задержали на пути в Москву, когда тот шел "изгонять" президента РФ Владимира Путина, пообещал продолжить свой путь к цели вместе с группой единомышленников

Об этом Габышев заявил в интервью "Якутия.Инфо".

"Независимо от каких-либо судебных результатов план действий - только идти на Москву и завершить поход в 2021 году", - сказал Габышев, которого после удержания против его воли в психиатрической больнице отпустили под подписку о невыезде.

При этом Габышев отметил, что почувствовал на себе возвращение советской карательной психиатрии.

"В полной мере, конечно, это сейчас в самом расцвете, поздний СССР", - сказал Габышев.

Шаман-воин добавил, что собрал отряд единомышленников, вместе с которым долетит или доедет до места, где его задержали, после чего продолжит путь пешком.

Кроме того, Габышев обратился к Путину, которого считает "демоном", призвав его добровольно уйти с должности.

"Уходи, Владимир Владимирович, добровольно в отставку, это будет благо для России, для Якутии, для всего мира. И никто вас не тронет, ни один волос с вас не упадет ни одна капля крови не прольется. Мстить - грех. Прощение. И тебе, если добровольно уйдешь, демону - прощение. я все равно считаю вас демоном. я лично буду вас охранять, чтобы безопасность была. Ни один земной суд вас не будет судить, я за этим прослежу обязательно. вас судить будет сам Бог, Небесный суд. А как он происходит, нам неизвестно. Живите спокойно, ждите Суд небесный", - сказал Габышев.

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