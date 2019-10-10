"Слуга народа" предлагает освободить от ЕСВ украинцев до 27 лет
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Законопроект зарегистрировал представитель фракции "Слуга народа" Алексей Кучер.
За таких лиц единый взнос уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. Подобный подход уже был применен в мировой практике, отмечается в пояснительной записке.
"В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешных страны был отменен налог на доходы физических лиц для работников, которым не исполнилось 26 лет. Международные эксперты положительно оценили такой шаг польских властей", - заявил Кучер.
При этом он отметил, что в Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется эта льгота.
"В Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установлении предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения", - добавил он.
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