"Слуга народа" предлагает освободить от ЕСВ украинцев до 27 лет

10 октября, 2019, 18:22

В Раде зарегистрировали законопроэкт №2250, которым предлагается освободить работодателей от уплаты единого социального взноса за работников, не достигших 27-летнего возраста

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Законопроект зарегистрировал представитель фракции "Слуга народа" Алексей Кучер.

За таких лиц единый взнос уплачивается при условии их добровольного участия в системе общеобязательного государственного социального страхования. Подобный подход уже был применен в мировой практике, отмечается в пояснительной записке.

"В Польше для решения проблемы с выездом поляков на работу в более успешных страны был отменен налог на доходы физических лиц для работников, которым не исполнилось 26 лет. Международные эксперты положительно оценили такой шаг польских властей", - заявил Кучер.

При этом он отметил, что в Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется эта льгота.

"В Польше были установлены предельные размеры дохода, к которому применяется соответствующая льгота. В то же время, в украинских реалиях установлении предельного размера дохода для получения налоговых льгот приведет только к оставлению в тени настоящих размеров дохода населения", - добавил он.