"От МВФ и кого угодно": Зеленский высказался насчет посредников в переговорах по ПриватБанку

10 октября, 2019, 21:27

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

"Я хотел бы, чтобы, если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", - сказал Зеленский.

Он также уточнил, что эксперты должны проанализировать дело и мировой юридический опыт, чтобы принять решение.

"Если нет желания этот вопрос таким образом там решать... в любом случае, я буду защищать нашу страну. Это государственный банк, и я его буду защищать", - добавил Зеленский.

Он также добавил, что необходимо работать над тем, чтобы государство в итоге не потеряло деньги.

"Мы должны бороться за то, чтобы Украина не заплатила ни копейки бывшим владельцам ПриватБанка", - заявил Зеленский