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Espreso.tvОбщество"От МВФ и кого угодно": Зеленский высказался насчет посредников в переговорах по ПриватБанку

"От МВФ и кого угодно": Зеленский высказался насчет посредников в переговорах по ПриватБанку


фото: lb.ua
Президент Украины Владимир Зеленский видит Международный валютный фонд или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку
Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .
 
"Я хотел бы, чтобы, если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", - сказал Зеленский.
 
Он также уточнил, что эксперты должны проанализировать дело и мировой юридический опыт, чтобы принять решение.
 
"Если нет желания этот вопрос таким образом там решать... в любом случае, я буду защищать нашу страну. Это государственный банк, и я его буду защищать", - добавил Зеленский.
 
Он также добавил, что необходимо работать над тем, чтобы государство в итоге не потеряло деньги.
 
"Мы должны бороться за то, чтобы Украина не заплатила ни копейки бывшим владельцам ПриватБанка", - заявил Зеленский
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