"От МВФ и кого угодно": Зеленский высказался насчет посредников в переговорах по ПриватБанку
10 октября, 2019, 21:27
Президент Украины Владимир Зеленский видит Международный валютный фонд или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку
Об этом он сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .
"Я хотел бы, чтобы, если будут такие переговоры, то мне кажется, что должны быть международные эксперты. Это люди могут быть и от МВФ, и от кого угодно, кому доверяет общество", - сказал Зеленский.
Он также уточнил, что эксперты должны проанализировать дело и мировой юридический опыт, чтобы принять решение.
"Если нет желания этот вопрос таким образом там решать... в любом случае, я буду защищать нашу страну. Это государственный банк, и я его буду защищать", - добавил Зеленский.
Он также добавил, что необходимо работать над тем, чтобы государство в итоге не потеряло деньги.
"Мы должны бороться за то, чтобы Украина не заплатила ни копейки бывшим владельцам ПриватБанка", - заявил Зеленский
- Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что миссия МВФ уехала из Украины из-за ситуации вокруг ПриватБанка и поджога авто и дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой
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