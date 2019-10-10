"Осень пришла. Где посадки?": До 1 ноября силовики должны показать результат в "громких" делах, - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV
"У нас крайняя точка - 1 ноября. Еженедельно с правоохранителями встречаемся на совещания, где я спрашиваю:" Где результат? ". Мне говорят, что надо для этого изменить. Меняем, принимаем закон о реформировании ГПУ. Уже осень пришла. Где посадки? нет, но все надо делать по закону ", - рассказал Зеленский.
По его словам, 1 ноября - это контрольный чек-пойнт, когда правоохранители должны показать результат в нескольких громких делах.
Также президент отметил, что сейчас дела собирают вместе.
"Как расследование проходило? Дело делили на куски и отправляли в различные правоохранительные органы. Чтобы никогда не смогли рассмотреть это дело. Сейчас мы собираем каждое дело обратно с каждого органа. У нас была задача принять закон, найти и объединить куски уголовных дел" , - пояснил он.
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