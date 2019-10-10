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Espreso.tvОбщество"Он свободный человек": Зеленский ответил на вопрос о влиянии Портнова в Украине

"Он свободный человек": Зеленский ответил на вопрос о влиянии Портнова в Украине

Президент Украины заявил, что не следит за Портновым и не общается с ним

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .

"Консультаций (с Портновым, - ред.), уверен, никто не проводит. Встречался ли кто-то из Офиса, не могу сказать. Просто нет такой информации. Портнов не имеет отношения к ОПУ и нашей власти. Что он делает, как он живет и какие у него дела - он самостоятельный человек. Я действительно не знаю, мог ли он вернуться в Украину, имел ли право? Например, Саакашвили не имел права, потому что не имел паспорта. Мы выдали паспорт, вернули гражданство, он вернулся. Мне казалось, что это правильно. Господин Портнов, или он фигурирует в каком-то деле, или он в розыске, я спросил, мне сказали, что, наверное, нет. Он гражданин Украины, он свободный человек, ну мне так кажется", - отметил Зеленский.

Президент также отметил, что возвращение Андрея Портнова в Украину не связано с его победой.

"Слежу ли я за его деятельностью? В интернете. И каждый раз спрашиваю: а что это происходит, какие-то дела уголовные в ГБР регистрируются и так далее", - сообщил он.

Зеленский также добавил, что не общается с Портновым и не "работает его калькой", поэтому не знает, почему его заявления дублируют заявления экс-заместителя главы Администрации Януковича.

 

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