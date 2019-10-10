"Он чуть не умер": Зеленский объяснил, почему глава оборонного комитета Завитневич пропустил заседание Рады

10 октября, 2019, 11:31

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич перенес инфаркт

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV

Журналист обратился к Зеленскому с вопросом: "О главе оборонного комитета и депутата от" Слуги народа "Александра Завитневича - это муж вашей одноклассницы. Он не ходит заседания Рады и комитета (это официальная статистика). Не считаете, что не всегда нужно следовать принципу я доверяю, а оценивать профессиональные качества человека? ».

Президент ему ответил, что Завитневич был в больнице с инфарктом, поэтому и пропустил заседание:

"Александра Завитневич я знаю до того, как он стал мужем моей одноклассницы. Он военный по образованию. Он профессиональный человек. Мы знакомы много лет, я действительно ему доверяю. Он не пропустил ни одного заседания. Теперь вы (обращается к журналисту, - Ред. ) поедете в больницу, где он чуть не умер - у него был инфаркт. После этого он пропустил заседание ", - пояснил Зеленский.