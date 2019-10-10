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Espreso.tvОбщество"Никто не хочет, никто не может": Зеленский пожаловался на нехватку кандидатур в главы ОГА

"Никто не хочет, никто не может": Зеленский пожаловался на нехватку кандидатур в главы ОГА


фото: reuters
Президент Украины заявил, что с назначением губернаторов пока существует большая проблема

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона, передает Еспресо.TV .

"Такая сложная ситуация с губернаторами! Мне показывают, приносят 1-2 человека на область, которые хотят быть губернаторами. Никто не хочет, никто не может. Все говорят: "Зарплата нас такая не устраивает", - сказал Зеленский.

Он отметил, что все это знает, это ответственность и его проблема.

"В Хмельницком мне показали всего 2 кандидатуры. Как я кого-то начинаю рассматривать, вот сейчас Харьков: у меня там две кандидатуры. Только я начинаю рассматривать, столько грязи на этого человека выливают все. Местные, иногородние, средства массовой информации. Поэтому что кланы ведут борьбу, не хотят ничего потерять. В Сумах - одна кандидатура", - добавил он.

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