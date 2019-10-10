"Новая Почта" назвала тарифы на авиадоставку
Об этом говорится на сайте компании.
Тарифы начинали действовать с 8 октября.
Отправка авиатранспортом осуществляется в будние рабочие дни (понедельник-пятница), доставка на следующий день (вторник-суббота).
Доставка самолетом ссылки весом до 0,5 кг будет стоить 70 грн.
Самая дорогая доставка будет для отправлений до 30 кг (включительно) - 975 грн. Отмечается, что 30 кг - это Макисмальная вес одной посылки, которую можно отправить через авиадоставку.
Услуга авиадоставки действует для отправки с:
- Львова,
- Мукачево,
- Ужгород,
- Дрогобыча,
- Мостисской,
- Новояворовск,
- Самбора,
- Стрыя,
- Червонограда
В:
- Днепр,
- Запорожье,
- Кременчуг,
- Кривой Рог,
- Кропивницкий,
- Мариуполь,
- Николаев,
- Полтаву,
- Северодонецк,
- Славянск,
- суммы,
- Харьков,
- Херсон
И в обратном направлении.
Посылка доставляется между городами на следующий день до 18:00. Для этого она должна быть оформлена в отделении Львова, Днепра или Запорожье до 18:00, а в других городах - до 15:00.
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