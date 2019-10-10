"Новая Почта" назвала тарифы на авиадоставку

10 октября, 2019, 10:27

Компания "Новая Почта" обнародовала тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины

Об этом говорится на сайте компании.

Тарифы начинали действовать с 8 октября.

Отправка авиатранспортом осуществляется в будние рабочие дни (понедельник-пятница), доставка на следующий день (вторник-суббота).

Доставка самолетом ссылки весом до 0,5 кг будет стоить 70 грн.

Самая дорогая доставка будет для отправлений до 30 кг (включительно) - 975 грн. Отмечается, что 30 кг - это Макисмальная вес одной посылки, которую можно отправить через авиадоставку.

Услуга авиадоставки действует для отправки с:

Львова,

Мукачево,

Ужгород,

Дрогобыча,

Мостисской,

Новояворовск,

Самбора,

Стрыя,

Червонограда

В:

Днепр,

Запорожье,

Кременчуг,

Кривой Рог,

Кропивницкий,

Мариуполь,

Николаев,

Полтаву,

Северодонецк,

Славянск,

суммы,

Харьков,

Херсон

И в обратном направлении.

Посылка доставляется между городами на следующий день до 18:00. Для этого она должна быть оформлена в отделении Львова, Днепра или Запорожье до 18:00, а в других городах - до 15:00.