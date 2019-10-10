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Espreso.tvОбщество"Новая Почта" назвала тарифы на авиадоставку

"Новая Почта" назвала тарифы на авиадоставку


фото: avianews
Компания "Новая Почта" обнародовала тарифы на авиадоставку между западными и восточными городами Украины

Об этом говорится на сайте компании.

Тарифы начинали действовать с 8 октября.

Отправка авиатранспортом осуществляется в будние рабочие дни (понедельник-пятница), доставка на следующий день (вторник-суббота).

Доставка самолетом ссылки весом до 0,5 кг будет стоить 70 грн.

Самая дорогая доставка будет для отправлений до 30 кг (включительно) - 975 грн. Отмечается, что 30 кг - это Макисмальная вес одной посылки, которую можно отправить через авиадоставку.

Услуга авиадоставки действует для отправки с:

  • Львова,
  • Мукачево,
  • Ужгород,
  • Дрогобыча,
  • Мостисской,
  • Новояворовск,
  • Самбора,
  • Стрыя,
  • Червонограда

В:

  • Днепр,
  • Запорожье,
  • Кременчуг,
  • Кривой Рог,
  • Кропивницкий,
  • Мариуполь,
  • Николаев,
  • Полтаву,
  • Северодонецк,
  • Славянск,
  • суммы,
  • Харьков,
  • Херсон

И в обратном направлении.

Посылка доставляется между городами на следующий день до 18:00. Для этого она должна быть оформлена в отделении Львова, Днепра или Запорожье до 18:00, а в других городах - до 15:00.

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