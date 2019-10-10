"Мы еще не готовы": Зеленский заявил, что декриминализация марихуаны "не ко времени"

10 октября, 2019, 18:59

Об этом он заявил во время пресмарафону, передает Еспресо.TV

"Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, но я знаю, что многие люди хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем рассматривать это лишь после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане, поэтому когда будут ответы на все эти вопросы", - сказал президент.

Он отметил, что это очень острые вопросы и он не хочет, чтобы завтра сказали, что мы всем разрешили заниматься наркотиками.

"Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так, что те, кто хотят - потерпят", - заявил Зеленский.

На вопрос журналистки, есть ли уже законопроект о легализации, президент ответил, что не видел зарегистрированного закона от партии "Слуга народа" и отметил, что это не приоритетный вопрос.

"Я думаю, что это не актуально. Не сейчас, это не приоритет. Мы не выписали все риски, с этим связанные. Мы не знаем, готово ли наше общество. Нас не надо сравнивать, например с Канадой, где это можно. Мы еще не готовы ", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что сейчас государство борется с наркоманией и если это не будет проблемой, можно вернуться к этому вопросу.

"Мы, наоборот, боремся с наркотиками. Если у нас завтра не будет большого количества наркоманов, людей, которые больны. Не хочу их тоже обижать. Если мы это преодолеем, если все будет чисто, тогда мы можем вернуться к этому делу, только потому что, если у общества будет такой вопрос - тогда окей", - сказал Зеленский.

Напомним, что законопроект был зарегистрирован, еще в прошлом созыве Рады. Это была реакция на электронную петицию.