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Espreso.tvОбщество"Мы еще не готовы": Зеленский заявил, что декриминализация марихуаны "не ко времени"

"Мы еще не готовы": Зеленский заявил, что декриминализация марихуаны "не ко времени"

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем отношении к легализации каннабиса
Об этом он заявил во время пресмарафону, передает Еспресо.TV
"Сейчас речь не идет о легализации каннабиса, но я знаю, что многие люди хотят заниматься этим бизнесом в Украине. Но мы можем рассматривать это лишь после того, как мы будем знать, что мы действительно говорим о медицинской марихуане, поэтому когда будут ответы на все эти вопросы", - сказал президент.
 
Он отметил, что это очень острые вопросы и он не хочет, чтобы завтра сказали, что мы всем разрешили заниматься наркотиками.
 
"Зачем нам это? У нас очень много проблем. Мне кажется так, что те, кто хотят - потерпят", - заявил Зеленский.
 
На вопрос журналистки, есть ли уже законопроект о легализации, президент ответил, что не видел зарегистрированного закона от партии "Слуга народа" и отметил, что это не приоритетный вопрос.
 
"Я думаю, что это не актуально. Не сейчас, это не приоритет. Мы не выписали все риски, с этим связанные. Мы не знаем, готово ли наше общество. Нас не надо сравнивать, например с Канадой, где это можно. Мы еще не готовы ", - сказал Зеленский.
 
Президент сказал, что сейчас государство борется с наркоманией и если это не будет проблемой, можно вернуться к этому вопросу.
 
"Мы, наоборот, боремся с наркотиками. Если у нас завтра не будет большого количества наркоманов, людей, которые больны. Не хочу их тоже обижать. Если мы это преодолеем, если все будет чисто, тогда мы можем вернуться к этому делу, только потому что, если у общества будет такой вопрос - тогда окей", - сказал Зеленский.
 
Напомним, что законопроект был зарегистрирован, еще в прошлом созыве Рады. Это была реакция на электронную петицию.

 

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